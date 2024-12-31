В Дамаске 4-5 января пройдет конференция о будущем Сирии

В начале 2025 года в Сирии состоится конференция о будущем этой республики. По информации турецкого издания AHaber, национальную конференцию проведут в столице Дамаске, она запланирована на 4-5 января.

Уточняется, что на предстоящем мероприятии соберутся представители всех слоев населения, также прибудут иностранные гости.

«На конференции будут представлены все слои общества, все религиозные течения, на нее приглашены порядка 1,2 тысячи человек из Сирии и других стран», - уточнили турецкие журналисты.

Во время мероприятия затронут вопросы конституции Сирии и некоторые административные вопросы. Кроме того, в заключительный день - воскресенье, 5 января, планируется объявить, что всю вооруженную оппозицию расформировывают и вводят ее в состав национальной армии.

Напомним, в конце ноября вооруженная оппозиция начала один за другим брать сирийские города - Алеппо, Хаму, Дамаск и другие. Правительственные войска не могли сдержать их натиск и быстро оставляли свои позиции.

Затем в декабре президент Сирии Башар Асад решил покинуть страну, попросив передать власть мирным путем. Смена власти произошла 8 декабря. Вместе с семьей Асад прибыл в Россию, где ему предоставили убежище.

Как сообщалось 28 декабря, сирийские порты Латакия и Тартус уже возобновили работу.