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В Сирии возобновили работу порты Латакия и Тартус

На восстановление нормальной работы потребовалось около двух недель.
Сергей Лебедев 2024-12-28 22:46:46
© Фото: Egmont Strigl, imageBROKER.com, Global Look Press

В Сирии полностью возобновили работу морские порты Латакия и Тартус. Они в данный момент обслуживают суда и обрабатывают грузы в обычном режиме, сообщает ТАСС.

«На восстановление нормальной работы потребовалось около двух недель», - заявил представитель порта Тартус.

Напомним, в начале декабря в Сирии сменилась власть. Бывший президент республики Башар Асад вместе со своей семьей покинул страну и сейчас находится в Москве.

В самой же Сирии представители оппозиции уже сформировали временное правительство.

#сирия #Тартус #Средиземное море #Латакия #Порт #работа
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