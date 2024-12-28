В Сирии возобновили работу порты Латакия и Тартус

В Сирии полностью возобновили работу морские порты Латакия и Тартус. Они в данный момент обслуживают суда и обрабатывают грузы в обычном режиме, сообщает ТАСС.

«На восстановление нормальной работы потребовалось около двух недель», - заявил представитель порта Тартус.

Напомним, в начале декабря в Сирии сменилась власть. Бывший президент республики Башар Асад вместе со своей семьей покинул страну и сейчас находится в Москве.

В самой же Сирии представители оппозиции уже сформировали временное правительство.