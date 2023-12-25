Набиуллина: продажи валютной выручки экспортерами в ноябре могут достичь 100%

Похожие показатели последний раз наблюдались в марте этого года.

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По итогам ноября текущего года чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться к 100% выручки. Об этом в интервью РБК рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, похожие показатели последний раз наблюдались в марте.

Председатель ЦБ РФ отметила, что на рост доли продаж валюты экспортерами повлияли несколько факторов. Среди них увеличение цен на нефть.

«В октябре прошлого года чистые продажи валюты экспортерами даже превышали 100%, составив 107%», - подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, который делает обязательной для некоторых экспортеров репатриацию и продажу валютной выручки. Под действие документа попадают 43 группы компаний из химической и лесной промышленности, топливно-энергетического комплекса, зернового хозяйства и металлургии.