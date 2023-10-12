В ЦБ сообщили, что возврат продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке

По данным ЦБ, продажа валютной выручки может улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность на рынке.

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Возврат в России обязательной продажи валютной выручки положительно повлияет на ситуацию с ликвидностью на рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Банка России.

Как следует из комментария ЦБ, требование об обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может улучшить «ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке».

В регуляторе подчеркнули, что главными факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и проводимая ЦБ денежно-кредитная политика, которая нацелена на снижение инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому определенные документом экспортеры должны в обязательном порядке продавать валютную выручку на внутреннем рынке страны на протяжении шести месяцев. При этом сроки продажи и объем валюты установит правительство.