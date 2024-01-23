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В Кремле заявили, что ВС РФ никогда не бьют по соцобъектам и жилым кварталам

Дмитрий Песков подчеркнул, что это кардинально отличает российских военных от украинских боевиков.
Тимур Шерзад 2024-01-23 12:35:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные никогда не бьют по социальным объектам и жилым кварталам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима», - сказал Песков журналистам. 

Он сделал это, отвечая на вопрос, является ли мощный ракетный удар по украинской военной инфраструктуре ответом за последние обстрелы Донецка.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда действует принципиально по-другому. Это и отличает военнослужащих ВС РФ от украинских боевиков. 

Ранее сообщалось, что в ООН строго осудили удары ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 28 человек. А Песков подчеркнул, что украинский удар по Донецку продемонстрировал звериное лицо киевского режима.

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