В Кремле заявили, что удар по Донецку продемонстрировал звериное лицо Киева

В Кремле назвали артиллерийский удар по рынку в Донецке актом терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма», - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что в ходе нанесения этого удара огонь велся неизбирательно, что повлекло массовые жертвы среди гражданского населения.

Дмитрий Песков осудил этот акт, подчеркнув, что Россия будет продолжать специальную военную операцию, чтобы оградить людей от опасности, которую несет в себе киевский режим.

Ранее сообщалось, что число жертв среди мирных людей в результате удара украинской артиллерии возросло до 28 человек.