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Заявка на транзит газа из РФ через Украину снизилась до нуля

1 января 2025 года истекает срок контракта на транзит. Газовые сутки в Европе завершаются в 08:00 мск.
Глеб Владовский 2024-12-31 19:55:52
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress

Заявка на транзит газа из России через Украину стала нулевой. Соответствующие данные сообщил «Оператор ГТС Украины».

Уточняется, что 1 января 2025 года истекает срок контракта на транзит. Также об этом свидетельствует отсутствие заявки от «Газпрома» на прокачку голубого топлива через ГИС «Суджа».

Кроме того, украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать соглашение. А это, в свою очередь, чревато последствиями для киевского режима от тех, кто покупает этот газ.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе заявили о готовности к прекращению поставок газа из России через украинскую территорию.

#в стране и мире #Украина #газпром #транзит газа
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