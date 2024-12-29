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Bloomberg: Украина рискует ГТС из-за отказа от транзита российского газа

Соглашение, разрешающее транзит российского газа в ЕС, заканчивается 31 декабря.
Ирина Егорова 2024-12-29 01:14:37
© Фото: StrZUMAPRESS.com, Global Look Press

Если Украина откажется от транзита российского газа, то этот шаг может стать ударом для всей газотранспортной системы (ГТС) и привести к ее потери, пишет Bloomberg.

ГТС растянулась почти на 40 тысяч километров и теперь Киеву придется ее защищать. Издание сообщает, что система может стать целью ракетных ударов. Ранее крупнейшая в мире сеть была в безопасности из-за обострения украинского конфликта, потому что по ней шел российский газ.

«Система могла бы стать целью для ракетных ударов, как это было с газовыми хранилищами и источниками электроэнергии. Это также создало бы технические проблемы, из-за которых было бы трудно отапливать дома по всей Украине зимой», - говорится в статье.

Договор о транзите российского голубого топлива был заключен с официальным Киевом в 2019 году, срок действия документа истекает 31 декабря. Украинские власти неоднократно заявляли о нежелании продлевать его действие. Словакия, например, требует от Киева продолжить поставки газа. Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг возможность транзита через Украину даже при условии покупки газа третьими странами. Поэтому Фицо угрожал Зеленскому серьезным конфликтом из-за газового вопроса и критиковал его за нежелание к перемирию.

Путин же отметил, что нового контракта уже не будет. По словам российского лидера, «за три-четыре дня заключить его невозможно». 

#Россия #Украина #газ #словакия #транзит #поставки
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