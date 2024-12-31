NYT: Маск после выборов обосновался в поместье Трампа

Американский миллиардер Илон Маск большую часть времени после выборов президента США живет в одном из коттеджей в поместье Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет газета New York Times.

Отмечается, что дом в Мар-а-Лаго, в котором остановился бизнесмен, находится в нескольких сотнях футов от места, где живет избранный президент.

«Проживание прямо на территории помогло Маску легко добираться до Трампа. Он может заглянуть на ужин Трампу», - говорится в публикации.

По данным СМИ, Илон Маск заехал в коттедж в день выборов и наблюдал за результатами голосования вместе с Дональдом Трампом.

В ноябре уже появлялась информация о том, что приближенные Дональда Трампа недовольны поведением Илона Маска. По их словам, миллиардер ведет себя как «сопрезидент», очень агрессивно выражает собственное мнение и выходит за рамки «своей роли». Уже тогда сообщалось, что бизнесмен постоянно присутствует в резиденции Мар-а-Лаго.

Позже стало известно и о разногласиях среди членов команды Дональда Трампа, доходящих до ругани и рукоприкладства.