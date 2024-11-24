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WP: в команде Трампа разногласия доходят до ругани и рукоприкладства

В статье Washington Post рассказывается об инциденте, когда адвокат Трампа Эпштейн оттолкнул Говарда Лютника, который перегородил ему дорогу. Участники конфликта не прокомментировали произошедшее.
Анастасия Бобылева 2024-11-24 02:21:37
© Фото: Louis Grasse Keystone Press Agency Globallookpress

Разногласия среди членов команды избранного президента США Дональда Трампа могут доходить до ругани и даже рукоприкладства. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Команда вернулась к той модели поведения, которая действовала во время его первого срока на посту президента - с криками, изгнаниями со встреч и оскорблениями», - говорится в публикации.

В частности, речь идет об инциденте, когда адвокат и советник Трампа Борис Эпштейн приехал на встречу в резиденцию будущего президента в Мар-а-Лаго, а генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Лютник перегородил ему дорогу и заявил, что это мероприятие не для него.

Эпштейн отказался сдвинуться с места. Он оттолкнул Лютника, освободив себе путь, пишет издание. Комментировать произошедшее участники конфликта не стали.

Еще один инцидент был связан с миллиардером Илоном Маском. WP пишет, что он вступил с Эпштейном в напряженную дискуссию, которая, по словам очевидцев, была похожа на «большой взрыв» или «большую трепку». Предприниматель обвинил Эпштейна в утечке информации.

Ранее также появились сообщения о том, что в команде Трампа недолюбливают Илона Маска. По данным NBC, его поведение кажется другим членам команды агрессивным.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #конфликты
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