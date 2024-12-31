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На побережье Кубани собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта

Работы ведутся на участке протяженностью 63 километра.
Сергей Лебедев 2024-12-31 13:47:25
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Global Look Press

На побережье Краснодарского края собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что работы ведутся на участке протяженностью 63 километра.

«Сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 69 615 тонн загрязненного песка и грунта», - заявили в ведомстве.

В понедельник сообщалось, что в Темрюкском районе полностью очистили участок берега протяженностью семь километров. Там ранее обнаружили новые выбросы мазута.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера. Суда перевозили около 9,2 тонны мазута. Около половины груза попало в море.

Позже стало известно, что оба танкера не должны были находиться в акватории из-за сезонных ограничений на плавание.

#в стране и мире #Краснодарский край #МЧС #Кубань #грунт #уборка #мазут
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