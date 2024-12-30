На Кубани полностью очистили от мазута участок в Темрюкском районе

Участок береговой линии протяженностью семь километров в Темрюкском районе Кубани, где ранее были обнаружены новые выбросы мазута, полностью очищены. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«7 километров берега Темрюкского района от мыса Тузла в сторону мыса Панагия полностью очищены от фрагментов мазута, которые обнаружили 28 декабря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки с территорий Темрюкского района на специализированное предприятие по утилизации отправили 40 тонн замазученного грунта.

Также в сообщении говорится, что будет организована работа по очистке в береговой полосе от каменистого пляжа «Высокий берег» до 22 причала Морпорта Анапы. Там обнаружили загрязнения в виде брызг и небольших мазутных пятен.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что на побережье Краснодарского края собрали 63 597 тонн загрязненного грунта. Более половины этого объема вывезли на полигоны.