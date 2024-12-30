МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Кубани полностью очистили от мазута участок в Темрюкском районе

Семь километров берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия полностью очищены от фрагментов мазута, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Игнат Далакян 2024-12-30 22:27:26
© Фото: МЧС России

Участок береговой линии протяженностью семь километров в Темрюкском районе Кубани, где ранее были обнаружены новые выбросы мазута, полностью очищены. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«7 километров берега Темрюкского района от мыса Тузла в сторону мыса Панагия полностью очищены от фрагментов мазута, которые обнаружили 28 декабря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки с территорий Темрюкского района на специализированное предприятие по утилизации отправили 40 тонн замазученного грунта.

Также в сообщении говорится, что будет организована работа по очистке в береговой полосе от каменистого пляжа «Высокий берег» до 22 причала Морпорта Анапы. Там обнаружили загрязнения в виде брызг и небольших мазутных пятен.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что на побережье Краснодарского края собрали 63 597 тонн загрязненного грунта. Более половины этого объема вывезли на полигоны.

#в стране и мире #Краснодарский край #очистка #мазут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 