В РЖД по записям с камер видеонаблюдения восстановили хронологию трагедии с котом Твиксом, которого проводница выбросила из поезда на 30-градусный мороз в Кирове. Об истории доложил гендиректор АО «ФПК» Владимир Пястолов. По его словам, кот Твикс вышел из переноски за несколько секунд до возвращения хозяина со стоянки в Кирове - это произошло практически синхронно.

За несколько минут до прибытия в Киров хозяин Твикса с переноской пошел в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону. Вернувшись, он поставил переноску под полку и вышел во время остановки, которая продолжалась 24 минуты.

«За несколько секунд до его возвращения Твикс выбежал. Далее его обнаружили другие пассажиры, которые сообщили о животном проводнице. Она взяла Твикса на руки и провела обход, спрашивая, чей кот. Ответа не последовало», - рассказал он.

Таким образом, проводница решила, что кот забежал с вокзала и его хозяева находятся там. Поэтому решила высадить его. Пястолов уверен, что трагедии можно было бы избежать, если информация о пропаже поступила бы раньше, а не через семь часов.

В связи со случившимся Пястолов сообщил, что будет усовершенствован регламент для проводников, согласно которому запрещено высаживать животных. Их будут передавать сотрудникам вокзала. Также проводники будут опрашивать пассажиров не только того вагона, где беспризорное животное обнаружат, а во всем поезде. Еще в РЖД добавили, что информация о перевозимом в поезде животном теперь будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

Ранее представитель РЖД рассказал, что проводница, которая выбросила Твикса из вагона на 30-градусный мороз, отстранена от работы на время расследования.

Напомним, что история с жестоким обращением с животным, выброшенным из поезда в Кирове, получила огромный общественный резонанс благодаря волонтерам, которые в течение нескольких дней искали четвероногого.