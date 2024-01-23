Проводницу, которая выкинула кота Твикса из вагона, отстранили от работы

Проводница, которая выкинула из поезда в сугроб кота Твикса, отстранена от работы на время расследования случившегося, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

«Расследование компании продолжается, компетентные органы дадут оценку, проводник отстранена от работы с пассажирами, при этом акцент работы делается на понимании, какие регламенты должны быть, чтобы в будущем таких случаев не произошло», - сказал Колесников.

Он добавил, что сейчас ежегодно провозится свыше 600 тысяч домашних животных в поездах дальнего следования и больше миллиона в пригородных. Также он отметил, что при строительстве или реконструкции вокзалов появятся специальные зоны для обслуживания пассажиров с животными.

Напомним, инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Кот ехал по специальному билету, но выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Проводница, решив, что у Твикса нет хозяев, выбросила его из вагона на платформу в снег в 30-градусный мороз. Кот шмыгнул под колеса поезда и исчез. К его поиску подключились десятки волонтеров, Киров обклеили плакатами с милыми фотографиями Твикса, снимки облетели весь Интернет. Спустя несколько дней кота нашли мертвым.