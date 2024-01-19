Выброшенного из поезда на мороз кота Твикса ищут в Кирове

Кота Твикса, которого высадила на мороз проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, ищут в Кирове. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Поисками питомца занимаются сотни добровольцев, объявления расклеены по всему городу. Есть надежда, что кот мог спастись - местные утверждают, что брошенное животное подобрала неизвестная горожанка.

«Бригадир составов видел женщину, которая за пазухой несла промерзшего кота. Она опрашивала работников, чей кот. Может быть, она его подбросила в город, может, к себе забрала», - поделилась волонтер.

Волонтер отметила, что в Кирове много доброжелательных и сочувствующих людей - Твикса ищут и днем и ночью.

Также есть информация, что Твикса подкармливали дворники у здания ж/д вокзала, его много раз видели на улице. Но найти кота все еще не удалось.

Свердловская транспортная прокуратура проверит сообщения о ненадлежащем качестве услуг при перевозке животных в поезде.

Напомним, инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Четвероногий ехал по специальному билету, но выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Проводница, решив, что у Твикса нет хозяев, высадила его из поезда.

Проводится служебное расследование. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве.