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Кировские волонтеры заявили, что нашли мертвым выброшенного из поезда Твикса

Хозяйка кота пока не подтвердила информацию от волонтеров.
Ирина Елагина 2024-01-20 10:57:01
© Фото: kirovonline.vk

Кота Твикса, выброшенного из вагона поезда в Кирове 11 января, нашли мертвым. О гибели животного сообщили в соцсети участвовавшие в его поиске волонтеры. Информация пока не подтверждена.

«Только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии», - рассказали в группе активистов.

Хозяйка кота Владислава Гайфуллина заявила, что кот скорей всего наш, но ей хотелось бы убедиться в этом.

Напомним, что история с жестоким обращением с животным, выброшенным из поезда в Кирове, получила огромный общественный резонанс благодаря волонтерам, которые участвовали в поиске несчастного кота и публиковали в соцсети его фотографии.

 

Инцидент произошел 11 января в Кирове с котом Твиксом, который по специальному билету возвращался вместе с хозяевами на поезде в Санкт-Петербург после операции. Во время стоянки кот выбрался из переноски и попался на глаза проводнице, которая выбросила его из вагона на платформу в снег в 30-градусный мороз.

 

На кадрах видно, что кот шмыгнул под колеса поезда и исчез. К его поиску подключились десятки волонтеров, Киров обклеили плакатами с милыми фотографиями Твикса, снимки облетели весь интернет. Руководство РЖД обещало разобраться в обстоятельствах этого происшествия.

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