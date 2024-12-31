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За сутки территория ДНР подвергалась обстрелам ВСУ 13 раз

Украинские боевики атаковали Горловское направление 43 боеприпасами, пострадали четыре жителя Донецкой республики.
Дарина Криц 2024-12-31 00:53:57
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

За прошедшие сутки украинские войска атаковали территорию Донецкой Народной Республики 13 раз. При нападениях четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщили в представительство республики в СЦКК.

«За прошедшие сутки зафиксировано 13 фактов вооруженных атак ВСУ», - указала пресс-служба ведомства.

Все обстрелы произошли на Горловском направлении. При нападении на российский регион боевики применили 43 различных боеприпаса. Повреждения получили один автомобиль и объект гражданской инфраструктуры.

Прежде глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при артиллерийском обстреле ранены три человека, еще один мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета. Он уточнил, что противник применял ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные беспилотники.

Сутками ранее ВСУ 17 раз атаковали республику, выпустив 40 боеприпасов. При ударах по Горловке и Красному пострадали пятеро мирных жителей, из них четверо мужчин и одна женщина.

#в стране и мире #ДНР #мирные жители #сцкк #обстрелы всу
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