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Пушилин заявил о ранении четырех человек в ДНР при атаках ВСУ

По словам Пушилина, три человека получили ранения из-за артбострела. Еще один мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета.
Глеб Владовский 2024-12-30 22:16:22
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

На территории ДНР четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Со стороны ВФУ совершены около 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Уточняется, что из числа пострадавших трое получили ранения в результате прилетов артиллерийских снарядов. Еще один человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета в одной из лесополос.

Ранее сообщалось, что территория ДНР за минувшие сутки подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков 17 раз.

#в стране и мире #ДНР #денис пушилин #пострадавшие #обстрелы всу
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