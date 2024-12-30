Пушилин заявил о ранении четырех человек в ДНР при атаках ВСУ

На территории ДНР четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Со стороны ВФУ совершены около 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Уточняется, что из числа пострадавших трое получили ранения в результате прилетов артиллерийских снарядов. Еще один человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета в одной из лесополос.

Ранее сообщалось, что территория ДНР за минувшие сутки подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков 17 раз.