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ВСУ 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов

Ранее сообщалось, что пять мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ.
Анастасия Бобылева 2024-12-30 02:07:34
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские националисты 17 раз за сутки атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что всего противник выпустил 40 боеприпасов. Пятеро мирных жителей пострадали при ударах по Горловке и Красному, среди них четверо мужчин и одна женщина.Также, по данным представительства, повреждено два объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России и два автомобиля.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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