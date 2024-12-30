ВСУ 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов

Украинские националисты 17 раз за сутки атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что всего противник выпустил 40 боеприпасов. Пятеро мирных жителей пострадали при ударах по Горловке и Красному, среди них четверо мужчин и одна женщина.Также, по данным представительства, повреждено два объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России и два автомобиля.