В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

В наступающем году в России средний размер страховой пенсии по старости превысит 24 тысячи рублей. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин.

«В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рублей», - сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось что данные выплаты проиндексируют с 1 января. Они увеличатся на 7,3%. Коррекция коснется и работающих пенсионеров.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет включить в пенсионный стаж россиян период работы на Украине и в новых регионах с января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Для подтверждения стажа нужно будет предоставить документы, выданные работодателями или государственными органами.

Предполагается, что изменения коснутся более 236 тысяч человек. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.