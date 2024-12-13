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Путин включил в пенсионный стаж россиян работу на Украине до 2022 года

Для подтверждения этого стажа нужно предоставить документы, выданные работодателями или госорганами.
Владимир Рубанов 2024-12-13 18:49:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россиянам зачтут в пенсионный стаж период работы на Украине и в новых регионах России с 1991 до 2022 года. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Документ включает в трудовой стаж для расчета пенсий граждан России период работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.

Кроме того, в трудовой стаж при определении права на страховую пенсию будут включаться периоды работы в Донецкой и Луганской народных республиках - с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года.

Также в стаж будут включать периоды работы в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Для подтверждения этого стажа нужно предоставить документы, выданные работодателями или госорганами.

Изменения коснутся примерно 236,6 тыс. человек, говорится в сопроводительных документах к закону. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года, кроме нескольких положений.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий для работающих россиян составит 7,3% в январе 2025 года.

#Украина #ДНР #ЛНР #закон #работа #пенсия #запорожская область #пенсионный стаж #Херсонская область
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