В Южной Корее потерпел крушение самолет со 175 пассажирами на борту

В Южной Корее самолет при посадке пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение. Инцидент произошел в аэропорту Муан, передает Ренхап. После крушения самолета начался пожар. На кадрах видно, что в небо поднимается густой столб черного дыма.

Всего на борту находились 175 человек и шесть членов экипажа. Двадцать три человека погибли, передает агентство. Рейс возвращался из Бангкока.

Предположительно, самолет столкнулся с птицами. Точная причина крушения устанавливается. Ведутся спасательные операции.