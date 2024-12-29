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В Южной Корее потерпел крушение самолет со 175 пассажирами на борту

Двадцать три человека погибли, передает Ренхап.
Ирина Егорова 2024-12-29 04:02:30
© Фото: Raphael Rashid, Х © Видео: PMBreakingNews, Х.com

В Южной Корее самолет при посадке пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение. Инцидент произошел в аэропорту Муан, передает Ренхап. После крушения самолета начался пожар. На кадрах видно, что в небо поднимается густой столб черного дыма.

Всего на борту находились 175 человек и шесть членов экипажа. Двадцать три человека погибли, передает агентство. Рейс возвращался из Бангкока.

Предположительно, самолет столкнулся с птицами. Точная причина крушения устанавливается. Ведутся спасательные операции.

#Самолет #Южная Корея #крушение #ВПП
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