На Украине уволен замглавы офиса президента Роман Машовец*

Владимир Зеленский уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца*, внесенного Росинформониторингом в список террористов и экстремистов. Об этом решении стало известно из опубликованного на сайте Зеленского указа.

«Уволить Машовца Романа Васильевича* с должности заместителя руководителя офиса», - говорится в документа.

По данным украинских СМИ, у Зеленского были претензии к чиновнику. Свой пост Машовец* занимал с 22 апреля 2020 года.

Летом 2024 года стало известно, что замруководителя офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму. Сотрудники ФСБ России установили и задержали тех, кто готовил теракт, а самого Машовца* объявили в розыск.

*Роман Машовец - внесен в России в реестр террористов и экстремистов.