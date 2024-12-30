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На Украине уволен замглавы офиса президента Роман Машовец*

В России Роман Машовец* внесен в реестр террористов и экстремистов и находится в розыске.
Анастасия Бобылева 2024-12-30 23:45:39
© Фото: Офис президента Украины

Владимир Зеленский уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца*, внесенного Росинформониторингом в список террористов и экстремистов. Об этом решении стало известно из опубликованного на сайте Зеленского указа.

«Уволить Машовца Романа Васильевича* с должности заместителя руководителя офиса», - говорится в документа.

По данным украинских СМИ, у Зеленского были претензии к чиновнику. Свой пост Машовец* занимал с 22 апреля 2020 года.

Летом 2024 года стало известно, что замруководителя офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму. Сотрудники ФСБ России установили и задержали тех, кто готовил теракт, а самого Машовца* объявили в розыск.

*Роман Машовец - внесен в России в реестр террористов и экстремистов.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский
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