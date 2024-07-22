ФСБ: замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму

Руководитель офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Ранее ФСБ сообщила, что в Санкт-Петербурге выявили и пресекли канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов. Их переправляли в нескольких почтовых отправлениях поэтапно из Италии и Германии и провозили в полостях автомобильных запасных частей.

Такую же схему вскрыли в Крыму в 2023 году, сообщили в ЦОС ФСБ. Тогда оперативники установили и задержали тех, кто готовил теракт на полуострове.

Этих людей курировал Роман Машовец. Он объявлен российскими правоохранительными органами в розыск.