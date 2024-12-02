AP: США передадут Украине оружие на $725 миллионов

Соединенные Штаты готовятся предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 725 миллионов долларов. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

Предполагается, что в пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и противопехотные мины. Также Киеву планируется передать системы противодействия беспилотникам.

«Украина настаивает на большем количестве ракет большей дальности», - отмечается в публикации.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов до ухода с поста президента Джо Байдена.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа должна состояться 20 января 2025 года. Именно с этого момента он станет новым президентом Соединенных Штатов.