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AP: США передадут Украине оружие на $725 миллионов

В пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противопехотные мины и системы противодействия БПЛА.
Сергей Лебедев 2024-12-02 19:32:09
© Фото: defense.gov

Соединенные Штаты готовятся предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 725 миллионов долларов. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

Предполагается, что в пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и противопехотные мины. Также Киеву планируется передать системы противодействия беспилотникам.

«Украина настаивает на большем количестве ракет большей дальности», - отмечается в публикации.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов до ухода с поста президента Джо Байдена.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа должна состояться 20 января 2025 года. Именно с этого момента он станет новым президентом Соединенных Штатов.

#в стране и мире #бпла #Украина #сша #Пентагон #Вашингтон #HIMARS #поставки оружия #пакет помощи
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