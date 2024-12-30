«Пить уже начали?»: Захарова о планах Польши построить дорогу для военных к границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала вопросом на планы Польши построить дорогу к российской границе, чтобы быстро перебрасывать войска в случае необходимости.

«Пить уже начали, что ли?» - коротко прокомментировала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что НАТО готовится к войне с Россией. По словам замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александра Грушко, общий курс Североатлантического альянса опасен как для России, так и для региональной и глобальной безопасности.

До этого в Польше достроили первый участок укреплений на границе с Российской Федерацией. Речь идет о территории у села Домбрувка на границе с Калининградской областью.