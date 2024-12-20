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В МИД РФ заявили, что НАТО готовится к войне с Россией

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что общий курс НАТО опасен как для России, так и для региональной и глобальной безопасности.
Марина Крижановская 2024-12-20 09:50:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия при военном планировании учитывает риски возможного прямого столкновения с Североатлантическим альянсом. Об этом и о том, насколько реален конфликт с НАТО, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

«Если суммировать, НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. <...> Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны», - заявил замглавы МИД России.

Он напомнил, что США и их союзники отклонили российские предложения по укреплению военной безопасности. При этом Москва строго придерживается курса по пресечению прямого столкновения, будучи уверенной, что противоположная сторона правильно понимает посылаемые ей предупреждения.

«В интересах всех не доводить ситуацию до такого рода экспериментов. Россия последовательно придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том числе путем демонстрации наших военных возможностей. Есть все основания полагать, что направленные нами сигналы о возможных последствиях "помериться силой" с нами считываются на той стороне», - отметил высокопоставленный дипломат.

Говоря о курсе НАТО в целом, Грушко отметил, что он представляет опасность не только для России, но и для архитектуры глобальной и региональной безопасности.

Немногим ранее другой заместитель главы МИД Сергей Рябков сказал, что Запад создает риски применения Россией ядерного оружия. До этого официальный представитель министерства Мария Захарова предположила, что в НАТО не дочитали до конца обновленную ядерную доктрину России.

#Россия #в стране и мире #НАТО #МИД РФ #Александр Грушко #военное планирование #риски конфликта
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