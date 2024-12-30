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Кавелашвили заявил, что Грузия не свернет с курса на евроинтеграцию

Он отметил, что в Тбилиси готовы начать переговоры о членстве в ЕС в любое время.
Сергей Лебедев 2024-12-30 14:22:54
© Фото: Georgian Parliament, XinHua, Global Look Press

Грузия продолжит курс на вступления в Европейский союз. Об этом в своем первом публичном выступлении заявил новый президент страны Михаил Кавелашвили. По его словам, к 2028 году Тбилиси планирует выполнить более чем на 90% условия соглашения об ассоциации, подписанного десять лет назад.

«Мы стремимся стать полноправным членом ЕС в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией», - цитирует слова президента газета «Взгляд».

Он отметил, что Грузия готова начать переговоры о членстве в Евросоюзе в любое время.

Напомним, накануне Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента. На этом посту он сменил Саломе Зурабишвили, которая ранее отказалась признать итоги парламентских выборов.

В беседе со «Звездой» политолог и востоковед Карине Геворгян предположила, что Михаил Кавелашвили будет готов поддерживать отношения с Россией.

В этом году выборы президента Грузии впервые прошли по новой схеме - с участием коллегии выборщиков. В нее вошли 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления.

Саломе Зурабишвили была последним главой государства, избранным на прямых выборах. Согласно Конституции, которая вступила в силу в 2018 году, Грузия перешла от смешанной президентской системы к парламентской системе управления.

#Выборы #ЕС #Грузия #Президент #выступление #Михаил Кавелашвили
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