Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что наша страна ответит на размещение в разных точках мира американских ракет средней и малой дальности.

По его словам, недавним испытанием в боевых условиях новейшего мощного вооружения «Орешник» Россия показала свою решимость. Это заявление прозвучало в интервью ТАСС.

«Недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности "Орешник", осуществленное нами в боевых условиях, убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер», - заявил Лавров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 ноября этого года выступил с заявлением, в котором сообщил об успешном проведении испытаний в боевых условиях новейших ракет средней дальности «Орешник». Тогда удару подвергся один из крупнейших и известных военно-промышленных комплексов Украины в Днепропетровске. По его словам, испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.

Позднее, во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент предложил Западу эксперимент с ударом «Орешником» по Киеву. Он сообщил, что союзники киевского режима могут максимально оборудовать столицу Украины своими новейшими системами ПРО, а Москва «запустит туда "Орешник"».