Российские военные водрузили флаг в освобожденной Новооленовке

Российские военные водрузили государственный флаг в освобожденном селе Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Кадры из населенного пункта опубликовало Министерство обороны РФ.

Напомним, об освобождении села в военном ведомстве сообщили сегодня. Украинских националистов выбили из Новооленовки подразделения группировки войск «Центр».

Оттеснить боевиков удалось благодаря решительным действиям наших военных.

Напомним, ранее в МО РФ показали водружение флага России в центре освобожденной Лозовой. Населенный пункт в Харьковской области взяли под свой контроль подразделения группировки войск «Запад».

Флаг водружали военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии, которые участвовали в освобождении села.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.