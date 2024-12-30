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Российские военные водрузили флаг в освобожденной Новооленовке

Кадры из освобожденного села показало Минобороны РФ.
2024-12-30 13:48:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные водрузили государственный флаг в освобожденном селе Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Кадры из населенного пункта опубликовало Министерство обороны РФ.

Напомним, об освобождении села в военном ведомстве сообщили сегодня. Украинских националистов выбили из Новооленовки подразделения группировки войск «Центр».

Оттеснить боевиков удалось благодаря решительным действиям наших военных.

Напомним, ранее в МО РФ показали водружение флага России в центре освобожденной Лозовой. Населенный пункт в Харьковской области взяли под свой контроль подразделения группировки войск «Запад».

Флаг водружали военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии, которые участвовали в освобождении села. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #РФ #спецоперация #МО РФ #флаг #новооленовка
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