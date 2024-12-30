Лавров сообщил, что целью СВО остается внеблоковый статус Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что основной целью СВО является достижение внеблокового статуса Украины. По его словам, украинский конфликт начался в том числе из-за активного расширения НАТО.

«Поскольку многолетняя экспансия НАТО была одной из основных первопричин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей специальной военной операции, которые должны быть достигнуты», - сказал он в интервью ТАСС.

Российский министр отметил, что пока среди членов НАТО нет единого мнения о том, стоит ли Украине вступать в альянс. Он напомнил, что Россия уже предостерегала Запад о недопустимости включения Украины в НАТО.

Ранее Лавров заявил о невозможности капитуляции России. Он подчеркнул, что Москва не пойдет на это и добьется достижения всех целей СВО.