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Лавров сообщил, что целью СВО остается внеблоковый статус Украины

Российский министр также отметил, что именно экспансия НАТО стала одной из основных причин украинского кризиса.
Анастасия Бобылева 2024-12-30 01:35:05
© Фото: © Michael Runkel, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что основной целью СВО является достижение внеблокового статуса Украины. По его словам, украинский конфликт начался в том числе из-за активного расширения НАТО.

«Поскольку многолетняя экспансия НАТО была одной из основных первопричин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей специальной военной операции, которые должны быть достигнуты», - сказал он в интервью ТАСС.

Российский министр отметил, что пока среди членов НАТО нет единого мнения о том, стоит ли Украине вступать в альянс. Он напомнил, что Россия уже предостерегала Запад о недопустимости включения Украины в НАТО.

Ранее Лавров заявил о невозможности капитуляции России. Он подчеркнул, что Москва не пойдет на это и добьется достижения всех целей СВО.

#в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #НАТО
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