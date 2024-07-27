Россия не пойдет на капитуляцию, а все цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Запад просит Москву проявить конструктивный подход, хотя при этом киевский режим сам себе запретил вести переговоры с РФ.

«Продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты»‎, - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако Украина ввела запрет на них на законодательном уровне. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что конфликт можно урегулировать при условии учета ситуации де-факто и новых реалий. Все имеющиеся требования Москвы известны.

Также в Кремле не раз подчеркивали, что неразумно искать способы разрешения украинского конфликта без участия России, отмечая, что это абсолютно нелогично и бесперспективно.