Лавров: Москву не устроит отсрочка вступления Украины в НАТО

Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В частности, Трамп предложил отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и ввести на ее территорию миротворческий контингент из военнослужащих ЕС и Великобритании.

«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа <...> он ведет речь о "заморозке" боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам», - подчеркнул Министр.

Глава российской дипломатии напомнил, что Москва до сих пор не получала от Вашингтона официальных сигналов по украинскому урегулированию. До 20 января всю политику США определяет действующий президент Джо Байден и его администрация, сказал Лавров.

«Пока только последняя уполномочена вступать в связь с Россией от имени США», - добавил глава МИД РФ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность возобновления обсуждения ситуации в стратегической сфере с Соединенными Штатами Америки. Но прежде всего, Россия должна увидеть изменения в линии официального Вашингтона, уточнил дипломат. США также должны отойти от курса на подрыв безопасности России, сказал Рябков.