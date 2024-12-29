Лавров: договор РФ и Ирана закрепит стремление к кооперации по обороне

Новый договор между Россией и Ираном закрепит стремление стран к более тесному сотрудничеству в областях безопасности и обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом и в вопросе противодействия другим общим вызовами и угрозам, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем, в числе прочего, уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях», - сказал министр в интервью для РИА Новости.

Двусторонний договор будет способствовать дальнейшему расширению российско-иранского партнерства в сферах, приоритетных для Москвы и Тегерана, добавил он.

По словам Лаврова, подписание документа состоится в ходе ближайшего контакта на высшем уровне, однако министр не назвал точных дат.

Напомним, летом российское внешнеполитическое ведомство объявило о готовности в будущем заключить с Ираном соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве. В иранском МИД также указали на то, что нет никаких препятствий для его подписания.