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В МИД Ирана заявили, что содержание договора с Россией готово

Ранее в российском дипведомстве заявили о готовности Москвы подписать с Тегераном соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.
Ирина Егорова 2024-06-26 06:28:52
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Содержание договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. По его словам, препятствий для того, чтобы лидеры стран поставили под ним свои подписи, нет.

«Нет никаких проблем. Чувствую, что вскоре будет подписано главами двух государств... Нет никаких препятствий для его подписания», - цитируют РИА Новости слова замглавы внешнеполитического ведомства Ирана.  

Ранее стало известно, что Россия рассчитывает в ближайшем будущем подписать с Ираном соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, работа над текстом документа уже близка к завершению.

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