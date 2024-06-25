МИД: Россия готова подписать соглашение о сотрудничестве с Ираном

Россия рассчитывает в ближайшем будущем подписать с Ираном соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, работа над текстом документа близка к завершению.

«Рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем», - сказал замглавы МИД в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Данный документ будет учитывать вопросы безопасности.

Договор не направлен на конфронтацию с другими странами, а нацелен на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.