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Лавров: России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

Глава МИД напомнил, что в Вашингтоне развернули ракеты подобного класса в разных частях мира, несмотря на предостережения Москвы.
Елизавета Кондрикова 2024-12-29 06:27:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

России придется отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как он демонстрирует свою нежизнеспособность в современных условиях, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», - сказал министр в интервью агентству РИА Новости.

Он отметил тот факт, что США развернули ракеты подобного класса в разных частях мира, несмотря на предостережения со стороны России и КНР, которые они «высокомерно проигнорировали». В Москве готовы к применению компенсирующих мер, о чем убедительно говорит недавнее применение «Орешника», добавил министр.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин говорил о готовности России развернуть РСМД в качестве зеркального ответа на действия США. Он подчеркнул, что российские комплексы являются куда более современными и мощными, чем те, что имеются у вероятных противников.

#Сергей Лавров #сша #дрсмд #МИД РФ #ракеты средней и меньшей дальности #ракеты "Орешник"
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