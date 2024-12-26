Путин: Россия при необходимости вновь может применить «Орешник»

Россия при необходимости может применить «Орешник» снова, но она не спешит. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области.

«Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим», - сказал Путин.

Сейчас российская оборонная промышленность занимается изготовлением необходимого количества систем «Орешник», уточнил Путин. После этого часть будет размещена в Белоруссии, пообещал глава государства.