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Путин: Россия при необходимости вновь может применить «Орешник»

Владимир Путин назвал «Орешник» мощным оружием, созданным для решения определенных задач.
Ян Брацкий 2024-12-26 19:45:59
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Россия при необходимости может применить «Орешник» снова, но она не спешит. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области.

«Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим», - сказал Путин.

Сейчас российская оборонная промышленность занимается изготовлением необходимого количества систем «Орешник», уточнил Путин. После этого часть будет размещена в Белоруссии, пообещал глава государства.

#Путин #Кремль #Президент #орешник
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