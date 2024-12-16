Путин заявил о развертывании РМСД, если США сделают это первыми

Москва развернет системы для запуска ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае, если США предпримут то же самое первыми. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Если США приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты», - подчеркнул российский лидер, выступая на коллегии Минобороны.

Глава государства подчеркнул, что имеющиеся на вооружении комплексы - куда более современные и мощные, чем те, что находятся у вероятных противников. В качестве примера он привел хорошо зарекомендовавшие себя в том числе «Орешник» и «Циркон».

Ранее Путин заявил, что уже скоро будет налажен серийный выпуск гиперзвуковых ракетных систем «Орешник».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.