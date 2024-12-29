Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 47

Число погибших при авиакатастрофе в южнокорейском Муане возросло до 47, передает агентство Yonhap со ссылкой на данные властей. Ранее сообщалось, что погибло 28 человек.

Два человека спасены. Известно, что на борту находились 175 человек и шесть членов экипажа. Россиян среди них не было.

Рейс 7C2216 Jeju Air летел из Бангкока. По предварительным данным, при посадке борт столкнулся с птицами.

После этого самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался. На видеозаписи видно, что у самолета не выпущены шасси, и он приземляется на фюзеляж.