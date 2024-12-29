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Количество погибших в авиакатастрофе в Южной Корее увеличилось до 28

Ранее сообщалось о 23 погибших.
Карина Тазетдинова 2024-12-29 04:28:06
© Фото: zamzamafg, х.com

Власти Южной Кореи сообщили, что количество погибших после авиакатастрофы в аэропорту Муан увеличилось до 28 человек, передает Ренхап.

«28 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту Муан», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что всего на самолете находилось около 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Известно, что южнокорейскимй борт выкатился за пределы летно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту. Самолет упал в 288 километрах от Сеула.

Предположительно, самолет столкнулся с птицами. Точная причина крушения устанавливается. Ведутся спасательные операции.

#Самолет #Южная Корея #Сеул #авиакатастрофа #погибшие
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