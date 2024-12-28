Украина пожаловалась ЕС после ответа Фицо на запрет поставок газа из РФ

Украина обратилась к Евросоюзу и Энергетическому сообществу после слов премьера Словакии Роберта Фицо об ответных мерах за прекращение транзита газа, заявил министр энергетики Герман Галущенко. В частности, речь идет о нам намерении ограничить поставки электроэнергии на Украину.

«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций», — следует из сообщения в Telegram-канале Минэнерго.

Он назвал слова Фицо грубым нарушением европейских регуляций. Украинский министр утверждает, что у Киева есть механизм замены с другими соседями.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия понесет ежегодные убытки в размере 500 миллионов евро, если решение Украины помешает транзиту российского газа в другие страны ЕС.