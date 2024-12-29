МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Кубани собрали 63 597 тонн загрязненного мазутом грунта

Работы ведутся на участке общей протяженностью 61 километр.
Сергей Лебедев 2024-12-29 21:13:00
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

На побережье Краснодарского края собрали 63 597 тонн грунта, загрязненного мазутом. Более половины этого объема уже вывезли на полигоны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 километр», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на Кубани были зафиксированы новые выбросы мазута. Нефтепродукты обнаружили в Анапе в районе пляжа «Динамо» и в Темрюкском районе.

Напомним, в минувший четверг из-за разлива мазута ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Он позволил привлечь дополнительные силы и средства.

Позже глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий крушения танкеров.

#Краснодарский край #МЧС #Кубань #грунт #уборка #загрязнение #мазут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 