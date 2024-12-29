На Кубани собрали 63 597 тонн загрязненного мазутом грунта

На побережье Краснодарского края собрали 63 597 тонн грунта, загрязненного мазутом. Более половины этого объема уже вывезли на полигоны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 километр», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на Кубани были зафиксированы новые выбросы мазута. Нефтепродукты обнаружили в Анапе в районе пляжа «Динамо» и в Темрюкском районе.

Напомним, в минувший четверг из-за разлива мазута ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Он позволил привлечь дополнительные силы и средства.

Позже глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий крушения танкеров.