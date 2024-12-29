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В Краснодарском крае произошли новые выбросы мазута

Один из них зафиксировали утром в Анапе в районе пляжа «Динамо».
Сергей Лебедев 2024-12-29 15:18:54
© Фото: opershtab23, Telegram

Сегодня на побережье Краснодарского края зафиксировали новые выбросы мазута. Один из них произошел утром в Анапе в районе пляжа «Динамо». Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Его (выброс. - Прим.ред.) уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек», - подчеркивается в официальном заявлении оперштаба.

Также новые выбросы мазута обнаружили в Темрюкском районе. Их зафиксировали группы мониторинга.

«Это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, не доходя до него», - добавили в оперштабе.

Напомним, в Краснодарском крае продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов. В разговоре с телеканалом «Звезда» эколог Анна Курбатова заявила, что пока нельзя сказать, когда загрязненная часть побережья станет снова пригодной для купания и отдыха.

По словам специалиста, потребуется глобальная система мониторинга. Нужно получить данные, оценить их и лишь потом делать математический прогноз.

На днях на Кубань доставили установку, предназначенную для откачки нефтепродуктов из затонувших судов.

#в стране и мире #Краснодарский край #танкер #анапа #Пляж #побережье #загрязнение #мазут
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