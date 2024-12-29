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Участники программы «Время Героев» рассказали о своей новой работе

Президент России Владимир Путин назвал участников программы «Время Героев» замечательными ребятами.
Диана Сирази 2024-12-29 20:44:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Наступающий 2025 год решением президента Владимира Путина объявлен в России Годом защитника Отечества. Прежде всего, конечно, год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но и те, кто пришел на смену уходящему поколению победителей, наши нынешние герои - уже доказали, что достойны своих предков. Они наша гордость и наша новая элита.

В этом году первые выпускники программы «Время Героев» начали занимать высокие государственные должности на гражданке.

«Хотел поставить в рабочем кабине две фотографии. Первая фотография это снимок моей семьи и вторая - фотография моих ребят, с кем я служил. Это чтобы была мотивация для тех, кто сейчас на фронте - я просто не могу их подвести», - рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.

Из самых свежих примеров. Главой «Юнармии» на этой неделе стал Герой России Владислав Головин, известный под позывным Струна. В разгар боев за Мариуполь всем запомнилось, с каким бесстрашием он бросался в бой, выводил мирных из-под огня. И, конечно, его неизменный красный рюкзак, который тогда стал символом освобождения города.

«Враги всячески пытаются воздействовать на умы детей, но наша задача противодействовать им и достичь тех целей, которые мы непосредственно ставим перед собой и все во благо нашей Родины», - высказался Герой Российской Федерации Владислав Головин.

Нашим новым героям есть, на кого ровняться, с кого брать пример. Так уж получилось, что и после Великой Отечественной войны легкой жизни у наших военнослужащих не было. Афганистан, Чечня, Сирия, конфликты на постсоветском пространстве. Опыт, полученный нашими военными тогда, сегодня как учебное пособие для нового поколения.

О героях и защитниках Отечества, о тех кто на фронте и в тылу в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#юнармия #Путин #патриотизм #СВО #время героев
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