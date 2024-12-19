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Путин назвал участников программы «Время героев» замечательными ребятами

Идея программы возникла у Путина после встречи с участниками СВО в Санкт-Петербурге.
Ирина Егорова 2024-12-19 15:08:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал участников программы «Время героев» замечательными ребятами.

«Промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята», - сказал он.

Российский лидер рассказал, что идея создания  программы у него возникла после встречи с участниками СВО в Санкт-Петербурге.

«Когда я посмотрел на них и подумал: вот они, вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея - создать вот такую платформу», - добавил Путин.

Коллеги из администрации, вспомнил Путин, сразу придумали название этой платформе, которое он находит весьма удачным.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал о программе «Время героев», в которой могут участвовать бойцы СВО. Цель программы - подготовить высококвалифицированных руководителей из их числа. Президент заявил, что участники спецоперации должны стать элитой российского общества и занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении.

#в стране и мире #программа #участники #Владимир Путин #время героев
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