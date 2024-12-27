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МИД РФ допустил возобновление диалога с США после инаугурации Трампа

Для этого Вашингтону нужно отойти от курса на подрыв безопасности России.
Сергей Лебедев 2024-12-27 18:53:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации допускают возможность возобновления обсуждения ситуации в стратегической сфере с Соединенным Штатами после инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Но прежде мы должны увидеть изменения в их линии, а потом уже рассматривать, что и как, в каком формате мы можем в качестве повестки дня определить», - сказал дипломат в интервью изданию «Коммерсантъ».

Сергей Рябков отметил, что для возобновления диалога Вашингтону нужно отойти от курса на подрыв безопасности России. Он также вспомнил о политике США при первом президентском сроке Дональда Трампа.

«Здесь мы имеем большой такой массив факторов неопределенности», - добавил заместитель министра.

Напомним, накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия открыта к любым переговорам по Украине, если они будут по существу и прежде всего коснутся первопричин конфликта. По его словам, Москву не устроят пустые разговоры.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов к диалогу с Дональдом Трампом. Однако же возможность возобновления контактов не подразумевает корректировку позиции Москвы.

Официальный представитель Кремля отметил, что цели специальной операции не меняются. Данный вопрос касается интересов безопасности нашей страны.

#Москва #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #мид #Владимир Путин #Сергей Рябков #переговоры #Президент #диалог
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