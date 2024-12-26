На Кубань привезли специальную установку для откачки нефтепродуктов

В Краснодарский край доставили установку, предназначенную для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, а также прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала. Об этом сегодня вечером сообщили в региональном оперативном штабе.

«Сейчас идет разгрузка 4 контейнеров и подготовка для испытания оборудования на берегу», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее был введен режим ЧС федерального характера. Это поможет привлечь дополнительные силы и средства, а также финансовую помощь из резервного фонда правительства.

Сегодня в Анапу, которая больше всего пострадала от разлива мазута, прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он лично проверил, как идет работа по ликвидации последствий аварии с двумя танкерами в Керченском проливе. Также он провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.