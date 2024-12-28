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Bild: Германия беззащитна перед российскими ракетами «Орешник»

В настоящее время у Германии нет эффективных средств противодействия таким мощным баллистическим ракетам.
Никита Матосов 2024-12-28 06:04:51
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

На сегодняшний день немецкие оборонные структуры остаются уязвимыми перед новейшими российскими баллистическими ракетами «Орешник». Немецкий таблоид Bild, ссылаясь на секретный документ МИДа, возглавляемого Анналеной Бербок, утверждает, что беззащитность Германии перед ракетами «Орешник» очевидна.

«Эффективных мер противодействия этим системам не существует. Даже использование систем Patriot не гарантирует надежной защиты от таких угроз», - сообщается в материале газеты.

В связи с этим министр иностранных дел Бербок поручила разработать специальный анализ по защите от «Орешника» как Украины, так и Германии. Документ подчеркивает недостатки немецких ПВО в противостоянии российским ракетам. Это привело к решению канцлера Олафа Шольца о закупке израильских систем PVO Arrow для усиления обороны.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о возможном повторном применении «Орешника», подчеркнув готовность увеличивать производство этих ракет. Российский лидер отметил, что он лично контролировал процесс, определяя объемы и сроки выпуска.

#в стране и мире #Германия #Владимир Путин #Олаф Шольц #Анналена Бербок #орешник
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