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Путин заявил, что участвовал в принятии решения о производстве «Орешника»

Российский лидер напомнил, что дальность «Орешника» составляет до 5,5 тысячи километров.
Ирина Егорова 2024-12-19 12:54:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин назвал  «Орешник» современным и новым оружием и добавил, что сам принимал участие в принятии решения о производстве, объемах и сроках выпуска «Орешника». 

Путин вновь напомнил, что дальность «Орешника» составляет до 5,5 тысячи километров.

«Нет таких систем, которые могут вовремя долететь до места запуска "Орешника". Его нельзя сбить», - заявил российский лидер.

Он добавил, что шансов на то, чтобы легко сбить или уничтожить ракеты системы «Орешник», нет. Есть, отметил президент, определенная уязвимость на старте, но и там «окно» крайне небольшое.

Отвечая на вопрос, почему новейшую ракетную систему назвали именно так, глава государства признался, что не знает.

Ранее Путин рассказал о некоторых боевых характеристиках новейшей ракеты «Орешник». Десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов - это около трех километров в секунду, температура поражающих элементов достигает 4 000 градусов. Также может поражать защищенные объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей.

#в стране и мире #Путин #итоги года #орешник
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